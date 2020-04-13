الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة اساسا على معظم مناطق البلد للغد

باكو، 13 أبريل ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة اساسا وتكوّن ضباب صباحا مصحوبا بالرذاذ وهبوب رياح جنوبية غربية يحتمل اشتداد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-10 مئوية ليلا وبين 13-17 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 8-10 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا على مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 18-22 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.