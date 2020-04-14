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    اعتقال محاولَي الانتقال الى شاماخي من أقصو من خلال الغابة
    ضبط سائق شاحنة حاول تسريب شخص

    ١٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢١]

    أقصو، 14 أبريل ، أذرتاج

    كشفت عناصر ادارة شرطة أقصو عن اثنين حاولا الانتقال الى محافظة شاماخي المحاذية من خلال الأراضي الغابية.

    قالت شرطة أقصو إن المحاوليْن الانتقال خاقاني أسدوف وائلشن جبرائيلوف لاذا بالفرار عند طلب موظفي الشرطة بالوقوف ولكنهما ضبطا واحضرا قسم الشرطة وحرر ملف جنائي بحقهما واحيلا الى المحكمة التي قضت باعتقالهما اداريا.

    وما خضع سائق شاحنة لطلب موظفي شرطة المرور عند منفذ العبور المقام بين محافظتي أقصو وكوردمير نفس اليوم. وبعد أن تمكن موظفي الشرطة من ايقاف الشاحنة تبين أن سائقها سبحان قدييف من سكان محافظة كوردمير واتضح انه حاول تسريب منصور مطلبوف من سكان كوردمير الى محافظة أقصو وهو مختبئ تحت سرير الشاحنة. وحرر ملف جنائي بحقهما واحيلا الى المحكمة التي قضت باعتقالهما اداريا.

    AZERTAG.AZ :اعتقال محاولَي الانتقال الى شاماخي من أقصو من خلال الغابة
    ضبط سائق شاحنة حاول تسريب شخص
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