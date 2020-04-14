7 درجات تحت الصفر في المناطق الجبلية

باكو، 14 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 أبريل.

تساقطت امطار على لنكران وأسطارا وشاماخي ومرزه وبلغت سماكة الثلوج في المناطق الجبلية بمحافظتي يارديملي وليريك.

كانت كمية الامطار 3 مليمترات في ليريك ولنكران و2 مليمترات في أسطارا وشاماخي و0.6 و0.4 مليمترات في مرزه ويارديملي.

ولوحظ الضباب في شاماخي وبيليجان وليريك وقريز.

سجلت أقل درجات الحرارة في جمهورية ناخجيوان ذات حكم الذاتية 7-16 درجة تحت الصفر و7 درجات تحت الصفر في المناطق الجبلية.