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    اعتقال شخص خرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص في جليل أباد

    ١٤.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥‎]

    جليل أباد، 14 أبريل ، أذرتاج

    أوقف موظفو الشرطة سيارة من نوع مرسيديس يقودها يوسف نزييف ساكن قرية عبدولو بمحافظة جليل أباد في اراضي المدينة وفقا لمتطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

    واتضح انه خارق قواعد الحجر الصحي بخروجه من مسكنه دون التسجيل في نظام استئذان 8103 وكذلك منتهك قواعد حركة المرور بقيادة سيارة خاصة بغيره ولم يحصل على بطاقة القيادة. وعلى الرغم من محاولة نزييف الابتعاد من المكان فضبطه موظفو الشرطة واقتادوه الى قسم الشرطة.

    واعتقل اداريا.

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    اعتقال شخص خرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص في جليل أباد