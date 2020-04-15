الرئيس إلهام علييف: لا يحدثْ نظام الحجر الصحي مشكلة في مجال الزراعة

باكو، 15 أبريل ، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن نظام الحجر الصحي لا يحدثْ مشكلة في مجال الاعمال الزراعية. لذلك وجهت توجيهات مناسبة لان بعض الناس عليهم أن يغادروا محافظة الى اخريات للأعمال الموسمية فلذلك يجب بحث هذه القضية على حدة في ظروف وقف النقل والمواصلات بين المدن على أن تهيأ كل ظروف تضمن عدم احداث نظام الحجر الصحي مشكلة ما في مجال الزراعة مع ضمان تنقل الناس ذهابا وايابا. ووجهت توجيهات الى مقر العمليات بصدد هذه القضية وإنني على يقين من معالجة هذه المشكلة.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في مشاورة مؤتمر الفيديو انعقدت تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من عام 2020م الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف في 14 ابريل اليوم إن الزراعة سجل فيها خلال الربع الاول ارتفاع نسبته 7ر3 في المائة مفيدا أن زراعة النباتات انجزت فيها نتائج اكبر حيث فيها نمو بنسبة تزيد عن 13 في المائة. ويدل هذا على أن هذا المجال يتطور بنجاح علما بأن النمو في النباتات كان اكبر في العام الماضي ايضا. وفيما يخص تربية المواشي فيقتضي نيل تنمية فيها وقتا أكثر حيث أن النمو فيها اكثر بشيء من 3 في المائة.