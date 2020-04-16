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    توقيف مخالفين لقواعد نظام الحجر الصحي الخاص في تارتار

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:١٦]

    تارتار، 16 أبريل، أذرتاج

    ضبط موظفو شرطة محافظة تارتار خرق 6 اشخاص قواعد نظام الحجر الصحي الخاص أمام ورشة صيانة واصلاح السيارات وهم يلعبون ألعاب الطاولة المختلفة بالقمار واقتيدوا الى قسم الشرطة.

    وحررت محاضر جرائم المخالفات العامة بحق خارقي قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

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