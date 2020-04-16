الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغائمة والممطرة والمثلجة متقطعا على معظم مناطق البلد للغد

باكو، 16 أبريل ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وممطرة ليلا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها احيانا تستبدل بجنوبية صباحا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-9 مئوية ليلا وبين 13-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج احيانا على المناطق الجبلية وغير ممطرة اساسا نهارا على غالبية المحافظات وتكون ضباب وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها احيانا على بعض الأماكن.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا وبين 1-6 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 8-13 مئوية نهارا.