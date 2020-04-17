إدارة الشرطة: تغريم 56 الفا و871 شخص لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 17 أبريل ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 15 أبريل الى 00.00 من 17 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

وكشفت عناصر الشرطة عن نشاط 6 مرافق عامة خارقة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص ضد الوباء.

وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 8970 شخص سائقا وراكبا كانوا على متون وسائل النقل خلال المدة المذكورة لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للتشريع ساري المفعول وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

وعلى وجه العموم شهدت الفترة الماضية من 17 مارس الى اليوم اعتقال 16 شخصا بالسجن على ذمة تحقيق 9 جرائم و252 شخص آخر اداريا وتغريم 56 الفا و871 شخص اداريا وانذار 482 شخص.