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    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغائمة والممطرة على بعض المحافظات الجبلية للغد

    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]

    باكو، 18 أبريل ، أذرتاج 

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 أبريل نيسان الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة مرشحة الى الاستبدال بشمالية غربية معتدلة نهارا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-12 مئوية ليلا وبين 16-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 9-12 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أساسا على بعض المحافظات الجبلية وسفوح الجبال ليلا ومساء وتكون ضباب احيانا وهبوب رياح غربية معتدلة يحتمل اشتداد قوتها احيانا على بعض المناطق.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 7-11 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 2-7 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 10-15 مئوية نهارا.

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