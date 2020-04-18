نقل 1.4 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد
AzerTAg.az
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان مليون و413 الف و610 طن خلال الربع الاول من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان حجم البضائع بلغ 453.3 الف طن بقيمة 111.1 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٣٣]
١٦.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٢٦]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٤]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٢٩]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٥]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٣٣]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٢٨]
٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
١٥.٠٤.٢٠٢٠ [٢٣:٤٦]
١٥.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥]
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٤١]
١٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٨]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك