نقل 1.4 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد

باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان مليون و413 الف و610 طن خلال الربع الاول من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان حجم البضائع بلغ 453.3 الف طن بقيمة 111.1 مليون دولار.