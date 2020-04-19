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    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الطقس على بعض المحافظات للغد

    ١٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٤٦]

    باكو، 19 أبريل ، أذرتاج 

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 أبريل نيسان الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شمالية مرشحة الى الاستبدال بجنوبية نهارا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-12 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 10-12 مئوية ليلا وبين 19-21 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد والمطر مساء على بعض المحافظات الجبلية وسفوح الجبال وتكون ضباب احيانا وهبوب رياح غربية معتدلة.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 12-17 مئوية نهارا.

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