الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة المتقطعة احيانا على المحافظات للغد

باكو، 20 أبريل ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة مرشحة الى الاستبدال بشمالية غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-13 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 10-12 مئوية ليلا وبين 16-18 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق والمصحوبة بالرعد وتساقط المطر الثلجي على الأماكن الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها احيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 10-15 مئوية نهارا.