اكتشاف مطعم ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بحي صبائل في باكو

باكو، 20 أبريل ، أذرتاج

على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي ادارة شرطة حي صبائل بالعاصمة باكو وفرع شرطة صبائل رقم 41 عثروا خلال دوريات نظامية يقومون بها يوميا على أن مطعم "502" الواقع على شارع م. مشفق رقم 4 في الحي ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص وعند تفتيش المطعم اتضح أن صاحب المطعم و4 زبائن انتهكوا قواعد نظام الحجر الصحي وكانوا جوشقون ممحمدوف الذي يشغل المطعم على اساس الاستئجار مسجل الاقامة بمحافظة يفلاخ وائلمين محمدزاده مسجل الاقامة في مدينة منكجوير وفدان امراهوفا وساحلة بهراموفا وناصر عيسايف مسجلو الاقامة في العاصمة باكو واقتادوهم الى فرع شرطة صبائل رقم 41.

وحررت بحقهم محاضر مخالفة نصت على تغريم محمدوف مبلغ 200 مانات والزبائن الاربعة الاخرين قدر 100 مانات وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض على نطاق البلد فقراتها الخاصة بفعاليات المرافق العامة.