تغريم مجموعة من الاشخاص للعبهم كرة القدم خارقين قواعد الحجر الصحي في ماصالي
AzerTAg.az
٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]
ماصالي، 21 أبريل ، أذرتاج
ضبط موظفو ادارة شرطة محافظة ماصالي مجموعة من الاشخاص لاعبة كرة القدم منتهكة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بقرية بناء خوجاوار.
قال فرع ماصالي لادارة الشرطة الاقليمية بوزارة الداخلية في بيان إن موظفي الشرطة حرروا محاضر مخالفة بحق 7 مواطنين خارقين قواعد الحجر الصحي وغرموهم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.
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