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    ارتفاع موجات بحر الخزر إلى 3.2 أمتار

    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:١٧]

    باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه حتى صباح 21 أبريل انقلبت ظروف الطقس انقلابا حادا على نطاق البلد في ظل هبوب رياح شمالية غربية قوية مصحوبة بهطول المطر والثلج وكثافة الهطول على المحافظات الشرقية.

    وأضافت أن قوة الرياح الهابة بلغت حينا لآخر 3 ملم في يارديملي و2 ملم في قويقول و0.6 ملم في شرور وشمكير ولنكرلن ونفط طاشلاري و200-500 ملم في بيناء ونفط طاشلاري وجزيرة جيلوف وخاجماز وجعفرخان وبيلاسوفار وأسطارا ولنكران ونابران.

    كما أن مقدار المطر الساقط بلغ في نفطشالا 24 م/ث ودتشكسن 23 م/ث وخيناليق 20 م/ث وخالتان 15 م/ث وباكو وشبه جزيرة أبشرون 15-20 م/ث.

    ارتفعت موجات في بحر الخزر الى 3.2 أمتار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع موجات بحر الخزر إلى 3.2 أمتار
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