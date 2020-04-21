باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج) وقع اليوم زلزال في جورجيا. وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.8 درجات على مقياس ريختر ضرب جورجيا على عمق 2 كيلومترا في الساعة 10:08 بالتوقيت المحلي. شعر الزلزال في جورجيا في المستوطنات المجاورة لأذربيجان.

AZERTAG.AZ : زلزال في جورجيا

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