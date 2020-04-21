انتاج 192 سيارة في أذربيجان في يناير
AzerTAg.az
٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]
باكو، 21 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
انتجت 192 سيارة في أذربيجان في مارس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات بلغ 13.7 مليون مانات شهريا.
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