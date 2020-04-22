الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة متقطعا على باكو للغد

باكو، 22 أبريل ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعا أساسا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-9 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة المصحوبة بالرعد مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها احيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 12-16 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 0-5 مئوية نهارا.