اكتشاف صالة ألعاب ناشط سريا خارقة متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بحي بناقدي في باكو

باكو، 22 أبريل ، أذرتاج

على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي ادارة شرطة حي بناقدي بالعاصمة باكو وفرع شرطة بناقدي رقم 4 عثروا خلال دوريات نظامية يقومون بها يوميا على أن صالة ألعاب او ما يعرف ببلاي ستايشن الواقعة بقصبة محمد أمين رسول زاده في الحي ناشطة سريا خارقة متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص حيث اتضح أن صاحب الصالة المدعو جلال جبارلي مسجل الاقامة في العاصمة باكو يشغلها غير شرعي وعثر على زبونين اثنين داخل الصالة خارقين قواعد نظام الحجر الصحي الخاص وأوقفوهم اجمعين واقتادوهم الى فرع شرطة بناقدي رقم 4.

واسفر التحقيق معهم بثبوت ما نسب اليهم من المخالفات والجرائم فيما تم تغريم صاحب الصالة والزبونين الاثنين وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.