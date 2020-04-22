اكتشاف صالة تجميل ناشطة سريا خارقة متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بحي صبائل في باكو

باكو، 22 أبريل ، أذرتاج

على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي ادارة شرطة حي صبائل بالعاصمة باكو وفرع شرطة صبائل رقم 9 عثروا خلال دوريات نظامية يقومون بها يوميا على أن صالة تجميل باسم "باري" واقعة بشارع نكار رفيع بيكلي في الحي ناشطة سريا خارقة متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص حيث اتضح أن صاحب الصالة المدعو رفأت يوسفوف مسجل الاقامة في العاصمة باكو يشغلها غير شرعي وعثر على 3 زبائن داخل الصالة خارقين قواعد نظام الحجر الصحي الخاص وأوقفوهم اجمعين واقتادوهم الى فرع الشرطة .

واسفر التحقيق معهم بثبوت ما نسب اليهم من المخالفات والجرائم واعترفوا بذنبهم فيما تم تغريم صاحب الصالة الزبائن وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.