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    اعتقال شخص خرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص في ساموخ

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٥‎]

    ساموخ، 22 أبريل ، أذرتاج 

    استأذن ساكن محافظة ساموخ شاهمار علييف في 20 ابريل عن طريق نظام استئذان 8103 للخروج من المسكن لمدة ساعتين.

    قال فرع ساموخ لادارة الشرطة بوزارة الداخلية أن المواطن أراد مغادرة اراضي المحافظة بدلا من استخدام الاذن الممنوح له لما خصص به. وأوضح موظفو الشرطة المؤدون الخدمة عند مخرج المحافظة المواطن قواعد نظام الحجر الصحي الخاص مبلغين اياه أن الامر غير مسلم به نهائيا وطلبوا منه بالعودة.

    بيد أن المواطن علييف استهان بطلب قانوني لموظفي الشرطة وحاول منع خدمتهم مما ادى الى توقيفهم اياه واقتياده الى ادارة شرطة ساموخ.

    واعتقل المواطن علييف بقرار المحكمة لمدة 10 ايام اداريا.

    AZERTAG.AZ : اعتقال شخص خرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص في ساموخ
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