اكتشاف صالون حلاقة ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بحي بناقدي في منكجوير

منكجوير، 23 أبريل ، أذرتاج

على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي ادارة شرطة مدينة منكجوير عثروا خلال دوريات نظامية يقومون بها يوميا على صالون حلاقة ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص في شارع 20 يناير بالمدينة.

واحضر صاحب الصالون جراي علييف فرع شرطة منكجوير بسبب خرقه قواعد نظام الحجر الصحي الخاص واسفر التحقيق معه بثبوت ما نسب اليه من المخالفات والجرائم فيما تم تغريمه وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.