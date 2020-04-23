ضبط 5 أشخاص لمحاولتهم اصطياد الاسماك خارقين قواعد الحجر الصحي في محافظة إسماعيلي

إسماعيلي، 23 أبريل ، أذرتاج

على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي ادارة شرطة محافظة إسماعيلي عثروا خلال دوريات نظامية يقومون بها يوميا على أن مجموعة من الاشخاص يحاولون اصطياد الاسماك من بحيرة واقعة في قرية باليك بالمحافظة خارقين قواعد نظام الحجر الصحي الخاص واقتادوهم الى فرع الشرطة.

واتضح انهم مواطنو المحافظة احمدوف وصمدلي ومهدييف وحمزايف وحمزالي. واسفر التحقيق معهم بثبوت ما نسب اليهم من المخالفات والجرائم واعترفوا بذنبهم فيما تم تغريم كل واحد منهم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.