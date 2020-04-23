اكتشاف مقهى ناشط خلسة خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بباكو

باكو، 23 أبريل ، أذرتاج

على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي فرع ادارة الشرطة بحي صبائل للعاصمة باكو عثروا خلال دوريات نظامية يقومون بها يوميا على أن مقهى ومطعما واقع بشارع محمدوف في الحي ناشط سرا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص واتضح أن صاحب المقهى المدعو سحراب عيسايف يشغلها غير شرعي حيث انه يستقبل زبائن خارقا بقواعد الحجر الصحي بعدد 9 زبائن حين تفتيش المرفق خارقين هم الاخرون قواعد نظام الحجر الصحي الخاص وأوقفوهم اجمعين واقتادوهم الى فرع الشرطة رقم 8.

واسفر التحقيق معهم بثبوت ما نسب اليهم من المخالفات والجرائم واعترفوا بذنبهم فيما تم تغريم صاحب المقهى والزبائن كل واحد منهم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 200 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.