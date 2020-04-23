اعتقال شخص خرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 23 أبريل ، أذرتاج

قالت وزارة الداخلية في بيان إن مواطنا امتنع عن ابراز وثائق تصدق على هويته لموظفي الشرطة عند نقطة التفتيش والفحص المقامة على شارع نفطجيلار بحي صبائل للعاصمة باكو في 23 ابريل وحاول اثارة شغب بصرخة وصيحة وابى الامتثال بمطالب موظفي الشرطة القانونية.

واقتيد المواطن المذكور من قبل موظفي الشرطة الى فرع شرطة حي صبائل رقم 9 واتضح خلال التحقيق معه انه المواطن جميل احمدلي من سكان محافظة لنكران واسفر التحقيق معهم بثبوت ما نسب اليهم من المخالفات والجرائم واعترفوا بذنبهم فيما احيل وثائقه الى المحكمة المحلية التي قضت بحقه السجن لمدة 15 يوما اداريا.