  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    اعتقال شخص خرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٠٠]

    باكو، 23 أبريل ، أذرتاج 

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن مواطنا امتنع عن ابراز وثائق تصدق على هويته لموظفي الشرطة عند نقطة التفتيش والفحص المقامة على شارع نفطجيلار بحي صبائل للعاصمة باكو في 23 ابريل وحاول اثارة شغب بصرخة وصيحة وابى الامتثال بمطالب موظفي الشرطة القانونية.

    واقتيد المواطن المذكور من قبل موظفي الشرطة الى فرع شرطة حي صبائل رقم 9 واتضح خلال التحقيق معه انه المواطن جميل احمدلي من سكان محافظة لنكران واسفر التحقيق معهم بثبوت ما نسب اليهم من المخالفات والجرائم واعترفوا بذنبهم فيما احيل وثائقه الى المحكمة المحلية التي قضت بحقه السجن لمدة 15 يوما اداريا.

    AZERTAG.AZ :اعتقال شخص خرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
    اكتشاف مقهى ناشط خلسة خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بباكو
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٤١]
    ضبط 5 أشخاص لمحاولتهم اصطياد الاسماك خارقين قواعد الحجر الصحي في محافظة إسماعيلي
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٩]
    اكتشاف صالون حلاقة ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بحي بناقدي في منكجوير
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٥‎]
    اعتقال شخص خرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص في ساموخ
    اعتقال شخص خرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص