  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    وزارة الداخلية: توقيف 19 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

    ٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٣]

    باكو، 24 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 15 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 4 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 9 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي.

    ووقعت حادثين مروريين حرجة على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل شخصين واصابة واحد.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 10 أحداث متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 25 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: توقيف 19 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٠٠]
    اعتقال شخص خرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
    اكتشاف مقهى ناشط خلسة خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بباكو
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٤١]
    ضبط 5 أشخاص لمحاولتهم اصطياد الاسماك خارقين قواعد الحجر الصحي في محافظة إسماعيلي
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٩]
    اكتشاف صالون حلاقة ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بحي بناقدي في منكجوير
    وزارة الداخلية: توقيف 19 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي