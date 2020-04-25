الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس الممطرة على نطاق البلد للغد

باكو، 25 أبريل ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وممطرة متقطعا ليلا على بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-10 مئوية ليلا وبين 14-18 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية وطقس غير ممطر نهارا على معظم المحافظات وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-8 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية وبين 0-3 مئوية تحت الصفر نهارا.