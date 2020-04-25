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    شرطة المرور: تغريم 38 ألفا و 766 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]

    باكو، 25 أبريل ، أذرتاج 

    اصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور لوزارة الداخلية بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي شرطة المرور عند منافذ العبور المقامة على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 38 ألفا و 766 شخص على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

    AZERTAG.AZ :شرطة المرور: تغريم 38 ألفا و 766 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم
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