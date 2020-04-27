  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الأرصاد الجوية تتوقع هطول المطر المكثف وتساقط البرد على بعض المناطق للغد

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٢]

    باكو، 27 أبريل ، أذرتاج 

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 28 أبريل نيسان الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة اساسا وتكون ضباب صباحا وهبوب رياح جنوبية غربية تستبدل بشمالية غربية تشتد احيانا .

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-14 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 12-14 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان خلال 28 ابريل ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط البرد وكثافة الهطول احيانا على مناطق مختلفة طول اليوم على بعض مناطق المحافظات وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 2-7 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 7-12 مئوية نهارا.

     

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تتوقع هطول المطر المكثف وتساقط البرد على بعض المناطق للغد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٦]
    الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس الممطرة على نطاق البلد للغد
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:١٠]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة متقطعا على نطاق البلد للغد
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة متقطعا على باكو للغد
    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠١]
    الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الطقس وتساقط البرد على المحافظات الغربية للغد
    الأرصاد الجوية تتوقع هطول المطر المكثف وتساقط البرد على بعض المناطق للغد