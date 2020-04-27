الأرصاد الجوية تتوقع هطول المطر المكثف وتساقط البرد على بعض المناطق للغد

باكو، 27 أبريل ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 28 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة اساسا وتكون ضباب صباحا وهبوب رياح جنوبية غربية تستبدل بشمالية غربية تشتد احيانا .

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-14 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 12-14 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان خلال 28 ابريل ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط البرد وكثافة الهطول احيانا على مناطق مختلفة طول اليوم على بعض مناطق المحافظات وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 2-7 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 7-12 مئوية نهارا.