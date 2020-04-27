تخصيص 30 مليون مانات لاعادة بناء 5ر23 كم من الطريق البري الواصل بين منفذي خانوبا وسامور الحدوديين
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥٥]
باكو، 27 أبريل ، أذرتاج
خصصت 30 مليون مانات لاعادة بناء الطريق البري الواصل بين منفذي خانوبا وسامور الحدوديين.
أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقع على مرسوم ينص على التدابير الخاصة باعادة بناء الطريق البري بين منفذي خانوبا وسامور الحدوديين عند حدود دولتي أذربيجان والاتحاد الروسي.
وينص المرسوم على تخصيص 30 مليون مانات كشريحة اولى للوكالة الحكومية للطرق البرية بغية توسيع القسم البالغ 5ر23 كم من الطريق البري الواصل منفذي خانوبا وسامور الحدوديين عند حدود دولتي أذربيجان والاتحاد الروسي الى 4 مسالك.
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