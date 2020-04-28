الأرصاد الجوية تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة للغد

باكو، 28 أبريل ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة اساسا وتكون ضباب صباحا وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة تستبدل بجنوبية شرقية نهارا .

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-12 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 10-12 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط البرد وكثافة الهطول احيانا على مناطق مختلفة وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 18-22 مئوية نهارا وبين 3-7 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 7-12 مئوية نهارا.