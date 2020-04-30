ارتفاع نسبة نقل الشحن بحريا

باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

نقل 223.1 ألف طن من الشحن بقيمة 158.4 مليون دولار عبر البحر خلال الربع الاول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة البضائع المصدرة عن طريق البحر 55 الف و363 طن بلغت 22.4 مليون دولار. بلغ حجم البضائع المستوردة بواسطة هذا النمط من النقل أكثر من 167.7 ألف طن وبتكلفة 135.9 مليون دولار.