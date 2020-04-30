  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل 16.7 مليون طن من البضائع بواسطة المركبات

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٢]

    باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم نقل 16.7 مليون طن من البضائع من قبل الشركات والأفراد العاملين في قطاع النقل خلال شهر مارس، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

    يذكر ان حجم البضائع المنقولة في فبراير بلغ 16.5 مليون طن.

    AZERTAG.AZ :نقل 16.7 مليون طن من البضائع بواسطة المركبات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٧]
    ارتفاع نسبة نقل الشحن بحريا
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٥‎]
    تخصيص 30 مليون مانات لاعادة بناء 5ر23 كم من الطريق البري الواصل بين منفذي خانوبا وسامور الحدوديين
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥‎]
    تنفيذ 820.5 الف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
    أطول قطار ناشط على خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص يصل الى باكو
    نقل 16.7 مليون طن من البضائع بواسطة المركبات