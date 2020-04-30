باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج) تم نقل 16.7 مليون طن من البضائع من قبل الشركات والأفراد العاملين في قطاع النقل خلال شهر مارس، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية. يذكر ان حجم البضائع المنقولة في فبراير بلغ 16.5 مليون طن.

AZERTAG.AZ : نقل 16.7 مليون طن من البضائع بواسطة المركبات

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