الأرصاد الجوية تتوقع ظروف طقس ممطرة على بعض المناطق غدا

باكو، 1 مايو ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 2 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة اساسا مع احتمال مطر الى الليل على بعض المناطق وتكون ضباب صباحا وهبوب رياح جنوبية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-13 مئوية ليلا وبين 18-22 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 11-13 مئوية ليلا وبين 19-21 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف طقس ممطرة أساسا مع احتمال البرق وكثافة الأمطار وتساقط البرد على بعض المناطق الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 10-15 مئوية نهارا.