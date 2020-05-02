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    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف طقس ممطرة على بعض المناطق غدا

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]

    باكو، 2 مايو ، أذرتاج 

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 مايو أيار الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة اساسا مع احتمال مطر ليلا وصباحا على بعض المناطق وتكون ضباب صباحا وهبوب رياح شمالية شرقية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-15 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 12-14 مئوية ليلا وبين 21-23 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف طقس ممطرة متقطعة مع احتمال البرق وكثافة الأمطار وتساقط البرد على بعض المناطق وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 2-7 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 8-13 مئوية نهارا.

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