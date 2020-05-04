تقييدات لحركة وسائل النقل في شارع مظفر حسنوف في العاصمة، بسبب اعمال الترميم

باكو، 4 مايو (أذرتاج).

بسبب اعمال الترميم والبناء، فرضت تقييدات على حركة وسائل النقل في الطريق الممتد من تقاطع "دائرة 20 يناير" لشارع مظفر حسنوف الى تقاطع شارع ميرزه عباس شريفزاده من صباح الرابع من مايو.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الدولة للطرق البرية ان التقييدات ستبقى سارية حتى انتهاء اعمال الترميم.