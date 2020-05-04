زلزال في أراضي محافظة ساموخ

باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

وقع زلزال في أرض محافظة ساموخ الأذربيجانية اليوم في الساعة 00:03 بالتوقيت المحلي.

وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 4.3 درجات على مقياس ريختير على بعد 45 كيلومترا من محطة كنجه الأذربيجانية ومركزه على عمق 10 كم.

وشعر الزلزال حتى 3 درجات في المنطقة.