تقييد حركة المرور في اتجاه المنطقة المسماة بـ"طريق شاماخي"
AzerTAg.az
٠٤.٠٥.٢٠٢٠ [١٣:٠١]
باكو، 4 مايو، أذرتاج
في إطار إعادة بناء طريق باكو- سومغاييت، سيتم تقييد حركة المرور في 4-5 مايو من شارع موسكو وكذلك من دوار باكو 1 في اتجاه المنطقة المسماة بـ"طريق شاماخي".
وأبلغت وكالة الدولة للطرق البرية لأذربيجان وكالة أذرتاج أن السائقين يمكنهم بدلاً من ذلك مواصلة حركتهم باستخدام الطريق الرئيسي لشارع موسكو ونزول بيلاجاري.
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