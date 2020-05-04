  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تقييد حركة المرور في اتجاه المنطقة المسماة بـ"طريق شاماخي"

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:٠١]

    باكو، 4 مايو، أذرتاج

    في إطار إعادة بناء طريق باكو- سومغاييت، سيتم تقييد حركة المرور في 4-5 مايو من شارع موسكو وكذلك من دوار باكو 1 في اتجاه المنطقة المسماة بـ"طريق شاماخي".

    وأبلغت وكالة الدولة للطرق البرية لأذربيجان وكالة أذرتاج أن السائقين يمكنهم بدلاً من ذلك مواصلة حركتهم باستخدام الطريق الرئيسي لشارع موسكو ونزول بيلاجاري.

    AZERTAG.AZ :تقييد حركة المرور في اتجاه المنطقة المسماة بـ"طريق شاماخي"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٤٤]
    وكالة باكو للنقل تعد مقترحات لتنظيم فعاليات سيارات أجرة
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]
    وكالة النقل: اكثر من 6ر21 مليون راكب نقلوا عبر الحافلات في العاصمة خلال نظام الحجر الصحي الخاص
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٥‎]
    وكالة النقل: اكثر من 48 ألف وسيلة نقل خالفت قواعد الوقوف خلال نظام الحجر الصحي الخاص
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١١:٢٧]
    تقييدات لحركة وسائل النقل في شارع مظفر حسنوف في العاصمة، بسبب اعمال الترميم
    تقييد حركة المرور في اتجاه المنطقة المسماة بـ"طريق شاماخي"