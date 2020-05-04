تقييد حركة المرور في اتجاه المنطقة المسماة بـ"طريق شاماخي"

باكو، 4 مايو، أذرتاج

في إطار إعادة بناء طريق باكو- سومغاييت، سيتم تقييد حركة المرور في 4-5 مايو من شارع موسكو وكذلك من دوار باكو 1 في اتجاه المنطقة المسماة بـ"طريق شاماخي".

وأبلغت وكالة الدولة للطرق البرية لأذربيجان وكالة أذرتاج أن السائقين يمكنهم بدلاً من ذلك مواصلة حركتهم باستخدام الطريق الرئيسي لشارع موسكو ونزول بيلاجاري.