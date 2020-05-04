الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق غدا

باكو، 4 مايو ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة اساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية غربية يتوقع اشتداد قوتها احيانا نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-17 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 15-17 مئوية ليلا وبين 23-25 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 757 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف طقس غير ممطرة اساسا مع احتمال البرق و الأمطار وتساقط البرد على بعض المناطق وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية تشتد قوتها احيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 12-17 مئوية ليلا وبين 26-31 مئوية نهارا وبين 5-10 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 14-19 مئوية نهارا.