وكالة النقل: اكثر من 48 ألف وسيلة نقل خالفت قواعد الوقوف خلال نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 4 مايو ، أذرتاج

اكثر من 48 ألف وسيلة نقل خالفت قواعد الوقوف والتوقف خلال نظام الحجر الصحي الخاص.

أفادت أذرتاج عن رئيس مجلس ادارة وكالة باكو للنقل وصال كريملي قوله في مؤتمر صحفي عقده في 4 مايو اليوم لدى مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني إن وسائل النقل رغم انها خالفت قواعد حركة المرور فإن وكالة باكو للنقل لم تطبق غرامة بناء على قرار اتخذته وفي الوقت الحاضر يزيد تزايد تدفق وسائل النقل في المدينة حالات الوقوف والتوقف لسائر السيارات على مسالك حركة الحافلات والمواصلات العامة ايضا وذلك يؤخر ويماطل مدة حركة الحافلات ويؤدي الى زحام للركاب لدى المحطات.