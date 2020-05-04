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    وكالة النقل: اكثر من 6ر21 مليون راكب نقلوا عبر الحافلات في العاصمة خلال نظام الحجر الصحي الخاص

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]

    باكو، 4 مايو ، أذرتاج

    نقل 21 مليونا و652 الف راكب بالحافلات في العاصمة منذ يوم 24 مارس الى اليوم.

    أفادت أذرتاج عن رئيس مجلس ادارة وكالة باكو للنقل وصال كريملي قوله في

    مؤتمر صحفي عقده في 4 مايو اليوم لدى مقر العمليات لدى مجلس الوزراء

    الاذربيجاني إن الوكالة نظمت مسارات خاصة للحافلات السريعة بسبب اغلاق

    محطات مترو انفاق باكو وتلك الحافلات نقلت الى اليوم نحو مليوني راكب.

    AZERTAG.AZ : وكالة النقل: اكثر من 6ر21 مليون راكب نقلوا عبر الحافلات في العاصمة خلال نظام الحجر الصحي الخاص
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