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    اقتصاد


    وكالة باكو للنقل تعد مقترحات لتنظيم فعاليات سيارات أجرة

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٤٤]

    باكو، 4 مايو ، أذرتاج

    أعدت وكالة باكو للنقل مقترحات لتنظيم فعاليات سيارات أجرة.

    أفادت أذرتاج عن رئيس مجلس ادارة وكالة باكو للنقل وصال كريملي قوله في

    مؤتمر صحفي عقده في 4 مايو اليوم لدى مقر العمليات لدى مجلس الوزراء

    الاذربيجاني إن التشريع خال حاليا عن آلية تغريم بشأن سواق مشغولين

    بفعاليات سيارات أجرة غير شرعية وبعد تعديلات وتغييرات بهذا الصدد سيتصدى

    لفعاليات سيارات اجرة غير شرعية في العاصمة.

    AZERTAG.AZ : وكالة باكو للنقل تعد مقترحات لتنظيم فعاليات سيارات أجرة
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