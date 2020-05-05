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    الأرصاد الجوية تتوقع الامطار الغزيرة على بعض المناطق وتساقط البرد على الجبلة غدا

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 5 مايو ، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 مايو أيار الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة اساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا مع احتمال رذاذ ومطر الى الليلة وهبوب رياح جنوبية شرقية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 16-19 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 17-19 مئوية ليلا وبين 24-26 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 752 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف طقس ممطرة متقطعة مع الرعد والبرق وتوقع كثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط البرد على بعض المناطق وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية تشتد قوتها احيانا.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-18 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 11-16 مئوية نهارا.

    AZERTAG.AZ : الأرصاد الجوية تتوقع الامطار الغزيرة على بعض المناطق وتساقط البرد على الجبلة غدا
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