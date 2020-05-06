الأرصاد الجوية تتوقع تساقط الثلج على المناطق الجبلية غدا

باكو، 6 مايو ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 7 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وممطرة متقطعة مع احتمال كثافة الهطول مع الرعد والبرق وتكون ضباب صباحا وهبوب رياح شمالية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 13-16 مئوية ليلا وبين 18-21 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 14-16 مئوية ليلا وبين 18-20 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف طقس ممطرة متقطعة مع الرعد والبرق وتوقع كثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط البرد والثلج على بعض المناطق الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 3-7 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 10-15 مئوية نهارا.