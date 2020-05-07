الأرصاد الجوية تتوقع مطرا متقطعا في باكو وشبه جزيرة أبشرون غدا

باكو، 7 مايو ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وممطرة متقطعة مع احتمال انقطاع الهطول تدريجيا نهارا وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-14 مئوية ليلا وبين 19-22 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 12-14 مئوية ليلا وبين 20-22 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف طقس غير ممطرة اساسا مع احتمال الرعد والبرق وتساقط البرد والثلج على بعض المناطق الجبلية ليلا ومساء وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 2-7 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 10-15 مئوية نهارا.