الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الممطرة على مساحة البلد غدا

باكو، 9 مايو ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 10 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وممطرة احيانا مع احتمال أمطار غزيرة على مختلف المناطق والرعد والبرق وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-12 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون و في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان يوم 10 مايو ظروف طقس ممطرة احيانا مع احتمال الرعد والبرق وأمطار غزيرة على مناطق مختلفة وتساقط البرد والثلج على بعض المناطق الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا على مختلف المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 2-6 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 7-11 مئوية نهارا.