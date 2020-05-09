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    إدارة الشرطة: تغريم 739 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي لمخالفة نظام الحجر الصحي

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]

    باكو، 9 مايو ، أذرتاج 

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 8 مايو الى 00.00 من 9 مايو اليوم عند منافذ العبور المقامة على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 739 شخص سائقا وراكبا خلال مدة الساعات 00.00 من 8 مايو الى 00.00 من 9 مايو كانوا على متون وسائل النقل لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :إدارة الشرطة: تغريم 739 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي لمخالفة نظام الحجر الصحي
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