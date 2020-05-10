توقعات الأرصاد الجوية لظروف الطقس على مساحة البلد غدا

باكو، 10 مايو ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة اساسا مع احتمال أمطار على مختلف المناطق ليلا وتكون ضباب صباحا وهبوب رياح شمالية غربية تشتد احيانا وتستبدل نهارا بجنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-11 مئوية ليلا وبين 17-20 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 9-11 مئوية ليلا وبين 18-20 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان يوم 11 مايو ظروف طقس ممطرة احيانا مع احتمال الرعد والبرق مع احتمال انقطاع الهطول نهارا على معظم المحافظات وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا على مختلف المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 1-6 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 8-13 مئوية نهارا.