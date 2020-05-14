باكو، 14 مايو (أذرتاج). وقع زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في بحر الخزر. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدى اكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية ان الهزات الارضية سجلت في الساعة 19:49 بالتوقيت المحلي. كان مركز الزلزال على عمق 62 كم.

AZERTAG.AZ : زلزال في بحر الخزر

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