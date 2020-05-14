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    هطول الامطار الغريزة في منطقة كيردمانتشاي وقارانوهور في اسماعيللي

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٣]

    باكو، 14 مايو (أذرتاج).

    هطلت الامطار الغريزة مع البَرد في منطقة كيردمانتشاي قارانوهور لمحافظة اسماعيللي اليوم في الساعة 16:35 خلال ساعة.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن خدمة الارصاد الجوية ان مقدار الامطار كان 42 ملم خلال ساعة. وبلغ 49 ملم في الساعة 20:00. جرف السيل في النهر الطرق والمزارع.

    AZERTAG.AZ :هطول الامطار الغريزة في منطقة كيردمانتشاي وقارانوهور في اسماعيللي
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